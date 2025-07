Sla per Sabina Radu arriva l' idoneità al fondo per le non autosufficienze

Una svolta importante illumina il percorso di Sabina Ionela Radu: finalmente, arriva l'idoneità al Fondo per le Non Autosufficienze. Dopo mesi di attesa e un'aspettativa carica di tensione, questa notizia rappresenta un passo fondamentale verso il supporto che merita una donna forte e determinata come lei. La sua battaglia per i diritti si fa più vicina a una soluzione concreta, offrendo speranza e riconoscimento alle sue esigenze quotidiane.

Una luce si è accesa nella vicenda di Sabina Ionela Radu e Sergio Carrozza. Malata di Sla e assistita dal marito, la donna residente a Taurianova aveva chiesto l'ammissione ai benefici del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (Fna), denunciando una lunga attesa senza riscontri nonostante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

