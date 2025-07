Thiago Silva | Non è stato il finale che sognavamo e fa male… Ma torneremo in Brasile a testa alta!

Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha espresso il suo rammarico per la fine della favola della Fluminense al Mondiale per Club 2025. Nonostante la sconfitta in semifinale contro il Chelsea, l’amarezza viene stemperata dalla consapevolezza di aver scritto pagine memorabili e di aver lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi. La squadra brasiliana tornerà in Brasile con la testa alta, pronti a ripartire più forti di prima.

Thiago Silva, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’epilogo della Fluminense al Mondiale per Club: le parole. La favola della Fluminense al Mondiale per Club 2025 si ferma a un passo dalla finale. Il club brasiliano è stato eliminato dal Chelsea in semifinale, chiudendo un percorso che ha comunque lasciato il segno, grazie a prestazioni di alto livello e vittorie prestigiose contro formazioni come l’ Inter e l’ Al-Hilal. Per la squadra carioca, vincitrice della Copa Libertadores 2023, si è trattato della prima partecipazione al torneo nella sua nuova formula allargata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thiago Silva: «Non è stato il finale che sognavamo, e fa male… Ma torneremo in Brasile a testa alta!»

In questa notizia si parla di: silva - stato - finale - thiago

Marco Silva Juve, questo nome non piace solo a Comolli: il portoghese era stato contattato anche da Giuntoli! Ecco il retroscena - Marco Silva alla Juve? Le voci si intensificano e il portoghese, attualmente al Fulham, potrebbe essere il nuovo timoniere dei bianconeri.

Così Thiago Silva a @sportmediaset dopo la vittoria del Fluminense contro l’Inter negli ottavi di finale del Mondiale per Club ? I consigli di mister Allegri e la visita a Milanello… #milanpress Vai su X

Il 22 settembre compirà 41 anni, eppure il Mondiale per Club di questo signore qui è stato di un livello stratosferico. Lascia la competizione in semifinale, dopo che da Capitano vero ha trascinato la sua difesa e il suo Fluminense con l'esperienza, la qualità e l Vai su Facebook

L'intramontabile Thiago Silva e il valore dell’esperienza: il messaggio al Chelsea in vista della semifinale del Mondiale per Club; Il discorso da brividi di Thiago Silva che ricorda in lacrime il padre prima di Fluminense-Inter: Non rimandate, cogliete l'attimo.; L'aura di Thiago Silva che dice al suo allenatore cosa fare nel momento decisivo contro l'Inter.

Si ferma in semifinale il sogno del Fluminense, Thiago Silva: "Orgogliosi di quello che abbiamo fatto al Mondiale per Club" - Il Fluminense esce di scena a un passo dalla finale del Mondiale per Club, eliminato dal Chelsea al termine di una cavalcata esaltante durante la quale ha battuto squadre del calibro di Inter e Al- Lo riporta msn.com

Thiago Silva: "Sono orgoglioso di essere il capitano del Fluminense" - Thiago Silva esprime la sua tristezza per la sconfitta del Fluminense in semifinale contro il Chelsea, ma anche il grande orgoglio per il percorso del club al Mondiale per Club FIFA. Come scrive fifa.com