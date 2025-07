La Casa di Leo nuovi spazi per l’accoglienza di bambini e famiglie in cura all’Ospedale di Bergamo

La Casa di Leo si rinnova, offrendo nuovi spazi dedicati all’accoglienza di bambini e famiglie in cura all’ospedale di Bergamo. Un luogo che nasce dal cuore, pensato per donare conforto e speranza nei momenti più difficili. Con l’ampliamento, tanti sogni si trasformano in realtà, creando un rifugio di calore e solidarietà. Inaugurata il 9 luglio a Treviolo, questa nuova tappa segna un passo importante nel percorso di sostegno e vicinanza.

"Con l'ampliamento della Casa di Leo, abbiamo potuto realizzare un sogno nato dal bisogno concreto: quello di tante famiglie che, nel momento più difficile della loro vita, cercano un luogo sicuro in cui stare, ma un ambiente in cui sentirsi accolte, ascoltate e sostenute – dichiara Susanna Berlendis, mamma di Leo e presidente di Eos Aps –. Inaugurati martedì 9 luglio i nuovi spazi de La Casa di Leo a Treviolo, grazie al progetto "Leo diventa grande" di EOS Aps sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi, che ha permesso di potenziare l'accoglienza di famiglie e bambini durante le degenze all'Ospedale Papa Giovanni XXIII.

