Calcio Napoli il Galatasaray ha fatto l’offerta necessaria per Osimhen | Si chiude in 48 ore

Il calciomercato infiamma ancora le strategie dei grandi club europei, e il Galatasaray si prepara a chiudere l’affare Osimhen con il Napoli in sole 48 ore. La corsa per il potente attaccante nigeriano entra nella fase decisiva, con il club turco che ha già presentato l’offerta necessaria. Restate sintonizzati: l’esito di questa trattativa potrebbe rivoluzionare il campionato italiano e turco.

Il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk ha rivelato che il club turco ha presentato l'offerta necessaria per chiudere la trattativa con il Calcio Napoli per Victor Osimhen. "Abbiamo fatto l'offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore". Lo ha detto il vicepresidente del Galatasaray Metin Ozturk parlando dello sprint .