Pfizer la direttrice degli affari aziendali Sally Susman si dimette dopo 18 anni la decisione legata al Pfizergate sul vaccino Covid

Dopo 18 anni di leadership, Sally Susman lascia il suo ruolo alla Pfizer in un momento di grande trasformazione aziendale. La sua decisione arriva nel contesto delle indagini e le polemiche legate allo scandalo Pfizergate, coinvolgendo anche figure di alto profilo come Ursula von der Leyen. È un momento cruciale che potrebbe segnare una svolta per la multinazionale farmaceutica, pronta a rinnovarsi e affrontare con trasparenza le sfide future.

Pfizer sta effettuando una ristrutturazione aziendale da questo punto di vista, ma è probabile che la decisione di Susman sia legata allo scandalo Pfizergate che ha principalmente coinvolto Ursula von der Leyen, oltre che la stessa azienda La direttrice degli affari aziendali di Pfizer Sally.

