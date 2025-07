Domande per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025 26 dal 14 al 25 luglio

Se sei docente, personale educativo o ATA in attesa di una posizione stabile, questa è la tua occasione per chiedere assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per l’anno scolastico 2025/26. Dal 14 al 25 luglio potrai presentare la tua domanda, usufruendo delle nuove opportunità e deroghe confermate dal CCNI 2025/28. Scopri tutte le modalità e i criteri per garantirti una sistemazione più vicina alle tue esigenze professionali e personali.

Per l’anno scolastico 202526, i docenti, il personale educativo e gli ATA potranno presentare domanda di assegnazioni provvisorie e utilizzazione dal 14 al 25 luglio. Il nuovo CCNI 202528 conferma deroghe e criteri già in vigore, includendo possibilità specifiche per neoimmessi, titolari su sostegno e personale in esubero Chi può chiedere assegnazioni provvisorie Le domande . Domande per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 202526 dal 14 al 25 luglio . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

