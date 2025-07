Truffe all' Inps per indennità di disoccupazione agricola | dieci condanne e in 51 a processo

Un allarme crescente scuote il settore agricolo: su 79 imputati coinvolti in truffe all'INPS per le indennità di disoccupazione, dieci sono stati condannati e 51 attendono ancora giudizio. Un episodio che evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e controlli, mettendo in luce le sfide di un sistema che deve tutelare sia i lavoratori onesti che gli enti pubblici. La lotta contro le frodi continua con fermezza, per garantire sicurezza e giustizia nel comparto agricolo.

BRINDISI - Su 79 imputati, in dieci sono stati condannati a pene che vanno da sei mesi a un anno e otto mesi di reclusione (pena sospesa per tutti), per sei è stato disposto il non luogo a procedere, assoluzione per dodici per particolare tenuità del fatto. Chi non ha scelto il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

