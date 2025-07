Davis altro stop! Ma cosa sarebbe potuto diventare senza i mille infortuni?

Davis, il talento cristallino che ha incantato i tifosi, purtroppo, sembra segnato da una sfortunata serie di infortuni. Oggi, a 32 anni, con un distacco della retina, si vede costretto a fermarsi ancora. Ma quale sarebbe potuto essere il suo vero potenziale senza questa sequela di problemi fisici? La domanda resta aperta, e il suo futuro ancora tutto da scrivere.

Il lungo 32enne ora ai Dallas Mavericks si rompe a guardarlo. Stavolta il problema era a un occhio: distacco della retina. Ma la lista degli infortuni è lunghissima. Nessuno dubbio che al meglio sia un fenomeno ma quante volte l’abbiamo ammirato al 100%?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Davis, altro stop! Ma cosa sarebbe potuto diventare senza i mille infortuni?

Jannik ? Grigor «Ha sofferto negli ultimi Slam con gli infortuni, è davvero dura. Sappiamo quanto ci tenga a questo sport. [...] Auguriamogli tutto il meglio e dedichiamogli un applauso» #Wimbledon Vai su Facebook

