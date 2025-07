Countless Cities di Farm Cultural Park il progetto siciliano che rigenera il territorio attraverso l' arte

Countless Cities di Farm Cultural Park è un innovativo progetto siciliano che trasforma e valorizza il territorio attraverso l’arte. Dal suggestivo ex carcere di Agrigento al Sicilia Outlet Village, questa iniziativa porta la cultura in spazi insoliti, avvicinandola alle persone e riscoprendo il valore nascosto dei luoghi. Un viaggio tra creatività e rigenerazione che dimostra come l’arte possa essere il motore di un cambiamento autentico.

Il 4 Luglio dalle ore 19 la nostra Cittadella dei giovani inaugura il progetto COUNTLESS CITIES. La Biennale e il Museo delle Città del Mondo festeggia i 15 anni di Farm Cultural Park con attività rigenerative, 8 città, 2 nuovi centri culturali, la Sicilia che cambia. Vai su Facebook

