A San Giovanni Teatino c' è la prima festa della trebbiatura

A San Giovanni Teatino, il 11 luglio, torna la tradizione con la prima Festa della Trebbiatura, un evento che celebra le radici contadine e il patrimonio rurale del territorio. Dalle ore 18.30, nel suggestivo piazzale della chiesa a Dragonara, si svolgerà una Santa Messa speciale, seguita da momenti di convivialità e cultura. Un’occasione unica per riscoprire le tradizioni e condividere un sorriso con tutta la comunità . Non mancate!

Venerdì 11 luglio, a San Giovanni Teatino, c'è la prima edizione della festa della trebbiatura, per celebrare le radici contadine e celebrare la bellezza della vita rurale e le tradizioni del territorio. Dalle ore 18.30, nel piazzale della chiesa, a Dragonara, ci sarĂ al Santa Messa, cui. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: giovanni - teatino - prima - festa

San Giovanni Teatino, Fina incontra i sindacati del commercio: "Lavoro povero in aumento, il governo intervenga" - Questa mattina, il senatore Michele Fina ha incontrato a Roma una delegazione dei sindacati del commercio per discutere l'aumento del lavoro povero nei grandi centri commerciali.

PRIMA EDIZIONE - FESTA DELLA TREBBIATURA Dragonara – Piazzale della Chiesa Venerdì 11 luglio ? dalle ore 18 San Giovanni Teatino celebra le sue radici contadine con la prima edizione della Festa della Trebbiatura: un evento che riporta all Vai su Facebook

A San Giovanni Teatino c'è la prima festa della trebbiatura; I 50 anni di Fameccanica; PROCOLANDO 2024: dal 3 all’11 Agosto la seconda Edizione del Festival delle Proloco a San Giovanni Teatino.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, la festa a Milano prima delle nozze: look e invitati - Articolo: Chi è Giovanni Terzi, che ha chiesto la mano di Simona Ventura in prima serata su Rai1 Milano, 27 giugno 2024 – Doppio party a Milano per Simona Ventura e Giovanni Terzi . Segnala ilgiorno.it

Simona Ventura e Giovanni Terzi, il matrimonio si avvicina: la festa prima della cerimonia (con 1000 invitati), la location, i testimoni - Leggo.it - Simona Ventura e Giovanni Terzi, il matrimonio si avvicina: la festa prima della cerimonia (con 1000 invitati), la location, i testimoni ... Da leggo.it