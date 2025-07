Cosa prevede la nuova legge salva-lavoro per i malati oncologici

La nuova legge salva lavoro, approvata dal Parlamento e in vigore dal 1° gennaio 2026, rappresenta un passo importante a tutela dei lavoratori malati oncologici. Con permessi retribuiti più lunghi, congedi fino a 24 mesi e priorità per il lavoro agile, questa norma garantisce supporto e sicurezza, assicurando che nessuno perda il proprio impiego a causa di una grave malattia. La norma dà la...

Il Parlamento ha approvato in via definitiva una nuova legge che tutela i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche ed invalidanti, introducendo il diritto a congedi prolungati, maggiori permessi retribuiti e priorità per il lavoro agile, con la garanzia della conservazione dell’impiego. Ecco cosa prevede la nuova legge-salva lavoro, valida dal primo gennaio 2026. Con la nuova legge sono possibili 24 mesi di congedo. La norma dà la possibilità ai dipendenti (pubblici o privati) affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti, croniche o rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, di richiedere congedi fino a 24 mesi con la garanzia della conservazione del posto di lavoro, anche in assenza di retribuzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa prevede la nuova legge salva-lavoro per i malati oncologici

