Russia sferra attacco più duro da inizio guerra Zelensky da Leone XIV

La devastante ondata di attacchi della Russia, con 728 droni e 13 missili, segna il punto più critico dall'inizio del conflitto, superando ogni precedente record. Mentre Mosca intensifica la sua offensiva, il presidente ucraino Zelensky si trova a Roma, evocando il simbolismo del Leone XIV, in un momento di sfide senza precedenti. Questa escalation apre nuovi scenari di crisi e diplomazia, lasciando il mondo in tensione e in attesa di sviluppi cruciali.

La Russia ha sferrato l’attacco più duro dall’inizio della guerra. Mosca ha lanciato questa notte 728 droni e 13 missili contro l’Ucraina. È il nuovo record del conflitto, rispetto al precedente record del 4 luglio, il numero di missili e droni è aumentato di 191 unità. Nel frattempo, il presidente ucraino, Zelensky, è a Roma . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Russia sferra attacco più duro da inizio guerra. Zelensky da Leone XIV

