Zelensky grazie al Papaè Mosca che respinge sua proposta

Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine al Papa per il sostegno e la preghiera, sottolineando come le iniziative di pace siano state finora respinte da Mosca. "La pace in Ucraina è ancora possibile, ma richiede impegno e dialogo," ha affermato, invitando il mondo a continuare a sostenere la ricerca di una soluzione duratura e autentica. Solo attraverso l'unità e la diplomazia potremo sperare in un futuro di stabilità e serenità.

"Grati per l'incontro e la conversazione molto approfondita con Papa Leone XIV. Apprezziamo tutto il sostegno e ogni preghiera per la pace in Ucraina. La proposta di incontri in Vaticano per fermare l' aggressione russa e raggiungere una pace stabile, duratura e autentica rimane aperta e pienamente possibile. Per ora, solo Mosca sta respingendo questa proposta, cos√¨ come tutte le altre proposte di pace". Cos√¨ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dopo l'incontro con papa Leone. "Continueremo - sostiene il leader ucraino - a costruire una solidariet√† globale affinch√© la diplomazia possa continuare a funzionare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Zelensky, grazie al Papa,√® Mosca che respinge sua proposta

