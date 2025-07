Incendi nubifragi e dissesto idrogeologico Ditto | Occorre formare figure professionali ad hoc

tra i nostri cittadini cresce la consapevolezza che prevenzione e intervento richiedono figure professionali specializzate, in grado di affrontare emergenze e tutelare il territorio. È fondamentale investire nella formazione di queste figure ad hoc, creando un polo di competenze che possa rispondere prontamente alle sfide del dissesto idrogeologico. Solo così potremo costruire una comunità più resiliente e pronta a proteggere le nostre terre dai disastri ambientali.

“ I numerosi incendi che hanno coinvolto in questi giorni Napoli, specialmente nell’area Flegrea, seguiti dal vero e proprio nubifragio delle scorse ore, ci mettono di nuovo di fronte alla fragilità delle nostre terre e al loro rischio dissesto idrogeologico. Se è vero che la politica e le istituzioni ad ogni livello devono dare risposte coraggiose e decise per combattere i nefasti effetti del climate change, è altrettanto vero che tra i nostri giovani possono e devono esistere figure professionali coinvolte a vario titolo nella gestione di tali criticità “. Così Enrico?Ditto, responsabile formazione e lavoro di Azione in Campania porta la sua proposta per coniugare la tutela ambientale e la crescita occupazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

