WWE | Sorpresa in NXT Shayna Baszler torna come producer

Una vera sorpresa arriva in WWE NXT: Shayna Baszler torna nel roster, stavolta come producer! La wrestler, nota per la sua ferocia e il record di giorni come campionessa femminile di NXT, promette di portare nuova energia e competenza dietro le quinte. Dopo un percorso altalenante nel main roster, il suo ritorno in questa veste potrebbe segnare una svolta decisiva. L’attesa è finita: cosa riserverà il futuro di Baszler?

Al suo arrivo in WWE, Shayna Baszler era una delle atlete più feroci e rispettate del panorama femminile. Ancora oggi è la wrestler ad aver mantenuto il titolo femminile di NXT per il maggior numero complessivo di giorni, ben 548, divisi su due regni. Promossa nel main roster a inizio 2020, però, non ha mai trovato successo, complici anche delle scelte di booking piuttosto discutibili che l’hanno accompagnata nei quasi cinque anni di carriera tra RAW e SmackDown, prima del licenziamento dello scorso maggio. E mentre in molti attendevano il suo ritorno sul ring, è arrivata una sorpresa. Debutto come producer. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sorpresa in NXT, Shayna Baszler torna come producer

