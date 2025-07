Turismo così bike sharing ed AI rilanciano strutture e territori

Il turismo italiano si prepara a una rivoluzione sostenibile, grazie a soluzioni innovative come il bike sharing elettrico. Questo strumento non solo favorisce un approccio più rispettoso dell’ambiente, ma invita anche a scoprire con profondità i tesori nascosti delle nostre terre, lontano dal caos delle grandi mete. La nota positiva è che, attraverso questa evoluzione, possiamo valorizzare territori meno conosciuti, creando un turismo più equilibrato e duraturo.

 Il turismo italiano ha bisogno di evolversi. In un contesto sempre piĂą orientato alla sostenibilitĂ e all’innovazione, il bike sharing elettrico può rappresentare uno dei principali vettori di questo cambiamento. “Cambiamento che deve necessariamente tradursi nella scoperta piĂą profonda dei nostri territori e non solo dei grandi centri dove l’affollamento indiscriminato di visitatori mordi e fuggi porta piĂą disagi che benefici. La nota positiva è che questo importante cambiamento è giĂ in atto, grazie al crescente impiego di e-bike a disposizione degli ospiti, in diverse strutture ricettive”. A raccontarlo è Nadia Mangiavacchi, Ceo e fondatrice di HopOnMobility, azienda innovativa nel settore della micro-mobilitĂ condivisa, che ha sviluppato una piattaforma digitale con Intelligenza Artificiale integrata  per offrire ad alberghi, case vacanze e hotel tutto l’occorrente per mettere in piedi o gestire in maniera del tutto automatizzata la propria flotta di veicoli elettrici leggeri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it