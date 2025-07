Esce di casa e sparisce nel nulla in corso le ricerche di una 14enne

Una tranquilla giornata nel cuore di Castelfranco Veneto si è trasformata in un appello disperato: Natalia Adamco, 14 anni, è scomparsa nel nulla. La sua assenza ha acceso l’attenzione delle autorità e dei cittadini, determinati a ritrovarla. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un esito positivo. Le ricerche continuano senza sosta, nel tentativo di riportare a casa una giovane vita che merita tutta la nostra attenzione.

E' stata denunciata alla stazione dei carabinieri di Castelfranco Veneto la scomparsa di Natalia Adamco, di 14 anni, domiciliata nel Comune castellano. La minore è alta circa 168 cm, di corporatura robusta, capelli lunghi sino e biondi, occhi azzurri e carnagione rosea. Si è allontanata dalla. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

