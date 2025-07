Antonella Clerici delusa da Gigi D’Alessio?

Antonella Clerici ha recentemente espresso la sua delusione nei confronti di Gigi D’Alessio, che ha scelto di passare a Mediaset e abbandonare il suo ruolo nella giuria di The Voice. Un gesto che ha sorpreso e amareggiato la conduttrice, suscitando discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori. Ma cosa ha spinto Gigi D’Alessio a questa decisione? Scopriamolo insieme.

A Chi Antonella Clerici ha rivelato di essere delusa dal fatto che Gigi D'Alessio abbia preferito passare a Mediaset, mollando la giuria di The Voice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Antonella Clerici delusa da Gigi D’Alessio?

