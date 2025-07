alessandro cattelan cosa sappiamo sul suo ingresso a mediaset

Alessandro Cattelan, volto noto dei late show italiani, continua a suscitare entusiasmo e curiosità tra i fan. Nonostante i rumors di un suo possibile ingresso in Mediaset, al momento non ci sono conferme ufficiali e il conduttore sembra destinato a trascorrere un autunno lontano dagli schermi. La sua eventuale presenza sulle reti del Biscione rimane un'ipotesi interessante che potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo italiano, rendendo il suo futuro ancora tutto da scoprire.

Alessandro Cattelan non sbarca in Mediaset, almeno non per il momento. Nonostante i rumors di un suo possibile approdo a Cologno Monzese dopo la mancata conferma in Rai, il conduttore più noto dei late show italiani sembra destinato a trascorrere un autunno lontano dagli schermi. Sul suo eventuale sbarco sulle reti del Biscione si è soffermato anche l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei palinsesti 2025-2026. «Ha fatto un numero zero di un formato internazionale, seguito dalla Fascino (di Maria De Filippi, ndr.)», ha spiegato il Ceo. «A noi il numero zero non è dispiaciuto, è un prodotto che potremmo far crescere cambiando molto per Italia 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it