Vicepresidente Galatasaray | Fatta offerta necessaria al Napoli per Osimhen ecco quando si chiude

Il mercato si infiamma con l’affare Osimhen: il Galatasaray sembra aver superato ogni ostacolo, con il vicepresidente Metin Ozturk che rivela un’offerta decisiva al Napoli. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e il futuro dell’attaccante nigeriano si tinge di giallorosso turco. Ma quando si chiuderà ufficialmente questa operazione da sogno? Scopriamo i dettagli e le tempistiche di una delle trattative più calde dell’estate.

L’annuncio del vicepresidente del Galatasaray, Metin Ozturk, intervistato dai media turchi sulla trattativa per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. Ormai è fatta, Victor Osimhen è pronto a tornare a essere, questa volta in maniera definitiva, un calciatore del Galatasaray. Almeno secondo quanto rivelato dal vicepresidente del club turco Metin Ozturk. “Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore”. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: il vicepresidente del club turco è in viaggio verso l’Italia! Cosa sta accadendo per Osimhen - Il mercato della Juventus prende una piega inaspettata: il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Victor Osimhen, uno dei nomi più caldi dell’estate.

Il Vicepresidente del Galatarasay è sicuro sulla questione Osimhen Metin Ozturk ne ha parlato all'Assemblea Ordinaria generale finanziaria turca: "Anche Icardi era un giocatore in prestito il primo anno che è arrivato"

Ultim'ora - Il vicepresidente del Galatasaray, è in arrivo in Italia per chiudere l'acquisto di Osimhen dal Napoli!

