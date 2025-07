Domani sciopero Assohandlers cancellati 36 voli Ita

Domani, a causa dello sciopero del personale delle aziende handling associate Assohandlers, Ita Airways ha cancellato 36 voli tra domestic e international, lasciando molti passeggeri in attesa di aggiornamenti. La compagnia invita chi ha già acquistato un biglietto a controllare attentamente lo stato del volo prima di mettersi in viaggio. Rimanete informati: conoscere le novità è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti e ridurre eventuali disagi.

Per lo sciopero di domani del personale delle aziende handling associate Assohandlers, Ita Airways "si è vista costretta a cancellare 36 voli tra domestici e internazionali, tutti previsti nel giorno dello sciopero". Lo si apprende dal sito web ufficiale della compagnia alla sezione "Informazioni di viaggio", che invita inoltre tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto nella giornata dello sciopero a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

A seguito della proclamazione dello sciopero del personale delle aziende handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani della durata di 24h previsto per la giornata di giovedì 10 luglio, siamo stati costretti a cancellare 36 voli nazion Vai su X

