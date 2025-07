Ritagliarsi del tempo per sé | questo il vero successo per il pilota Ferrari

Ritagliarsi del tempo per sé stessi è il vero successo, anche per chi vive di adrenalina e velocità come Lewis Hamilton. Il sette volte campione ha condiviso un momento intimo con suo padre, tra meditazione e gratitudine, dimostrando che anche i più veloci hanno bisogno di pause rigeneranti. La sua scoperta dello yoga e della mindfulness ci ricorda che il vero traguardo è trovare equilibrio e serenità, anche nella corsa più sfrenata.

N el suo account Instagram, Lewis Hamilton, 40 anni, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha postato una foto con suo padre dopo una sessione di meditazione. « Alba insieme, ci siamo presi un momento per dire grazie a tutti i traguardi raggiunti insieme ». Può sembrare sorprendente per una persona che corre a oltre 300 chilometri orari e che ha fatto della velocità il suo lavoro, eppure il pilota Ferrari ha scoperto i benefici di yoga e meditazione, dello stare qui e ora e del rallentare, prendersi il proprio tempo per capire chi si è e cosa si vuole essere: «Tra le cose che ho imparato da adulto c'è l'essere gentili con se stessi.

L’estate è quella stagione magica in cui il tempo rallenta, i pensieri si fanno più leggeri e il sole accarezza la pelle con promesse di relax e leggerezza. È il momento di ritagliarsi spazi per sé, tra un tuffo, una passeggiata e un sorso di fresco benessere. Anche Vai su Facebook

