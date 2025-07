Mattarella a Zelensky | forte ammirazione

A Mattarella, Zelensky riceve un caloroso benvenuto che sottolinea l'amicizia profonda e il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina. In un gesto di vicinanza e solidarietà , il Presidente italiano ribadisce l'impegno a difendere l'indipendenza e la sovranità del paese ucraino, rafforzando così i legami tra le due nazioni. La nostra posizione rimane assolutamente ferma e impegnata nel sostenere la pace e la stabilità in Europa.

16.40 "Benvenuto in questo Palazzo. E' un grande piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza e alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Con queste parole il Presidente Mattarella ha accolto il leader ucraino Zelensky. Ha espresso "la vicinanza più intensa e concreta" dell'Italia. "La nostra posizione rimane assolutamente ferma.E vorrei esperimere la nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino che rafforza" appoggio e sostegno pieno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it