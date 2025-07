Amadeus conteso tra Canale 5 e Rai 1? Mediaset non ha nessun motivo per dire di no ma

Il futuro di Amadeus si staglia come un rebus irrisolto tra Canale 5 e Rai 1, alimentando voci di trattative e attese. Dopo il suo addio alla Rai e il passaggio al Nove, il conduttore dei record sanremesi rimane al centro del dibattito televisivo: tornerà sui palcoscenici di Mediaset o continuerà a stupire con nuove sfide? La sua scelta potrebbe ridefinire gli equilibri del panorama televisivo italiano.

Tra trattative sfumate, ascolti tiepidi e voci di ritorno: il rebus Amadeus tiene banco nel toto-palinsesti di Mediaset e Rai. Amadeus va, torna o resta fermo ai box? Dopo aver agitato le acque con il suo clamoroso addio alla Rai e il passaggio al Nove, il conduttore dei cinque Sanremo consecutivi è di nuovo al centro delle chiacchiere televisive. E mentre Pier Silvio Berlusconi lo cita senza sbilanciarsi in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset, indiscrezioni sempre più insistenti parlano di un possibile, clamoroso ritorno a viale Mazzini. Mediaset in attesa, ma Pier Silvio Berlusconi frena su Amadeus Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, l'ad Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: niente accordi in vista con Amadeus. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amadeus conteso tra Canale 5 e Rai 1? Mediaset non ha "nessun motivo per dire di no, ma..."

