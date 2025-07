Le Notti di Cabiria | nel giardino del Museo Faraggiana va in scena Essere o non essere

Le Notti di Cabiria continuano a incantare il pubblico con un calendario ricco di suggestioni, e il prossimo appuntamento nel Giardino del Museo Faraggiana promette un spettacolo imperdibile: "Essere o non essere". Giovedì 10 luglio, Bruxelles si trasforma in palcoscenico grazie a Théâtre Creanova e Luca Franceschi, attore e regista italiano di fama internazionale, formatosi alla Scuola Internazionale di Mimodramma di Parigi. Preparatevi a un viaggio teatrale che sfida i confini tra realtà e finzione, lasciandovi senza fiato.

Prosegue la stagione 2025 de "Le Notti di Cabiria", che giovedì 10 luglio portano il pubblico fino a Bruxelles, con Théâtre Creanova e Luca Franceschi, attore e regista italiano con una lunga carriera artistica tra Italia e Francia. Formatosi alla Scuola Internazionale di Mimodramma di Parigi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

ESSERE O NON ESSERE Mercoledì 10 luglio, ore 21:30 Giardino del Museo Faraggiana, Via Gaudenzio Ferrari 13, Novara Un attore. Shakespeare. E il dubbio più famoso della storia del teatro. Cosa succede quando un solo interprete prova a cont Vai su Facebook

