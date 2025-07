Open Innovation Sicilia dalla Regione 9,5 milioni di euro per le piccole imprese del futuro

La Regione Sicilia lancia "Open Innovation Sicilia", un'opportunità imperdibile per le piccole imprese pronte a innovarsi e crescere. Con oltre 9,5 milioni di euro dedicati alla creazione e al rafforzamento di progetti innovativi, questa iniziativa punta a favorire l’aggregazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale. È il momento di pensare in grande: scopri come accedere a questa sfida e modellare il futuro del tuo business.

Innovazione e aggregazione sono le parole chiave del nuovo avviso "Open Innovation Sicilia", appena pubblicato dal dipartimento delle Attività produttive della Regione, che mette a disposizione oltre 9,5 milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese del futuro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

