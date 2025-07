A Malesco un week end con Gamelui in festa

Preparati a vivere un week-end indimenticabile con Gamelui in festa! Dal 11 al 13 luglio, immergiti nel cuore della Pineta Loana tra musica, sapori autentici e tanta allegria. L’evento si apre venerdì alle 18 con lo Spritz Party, pronto a deliziare il palato e scaldare l’atmosfera. Non perdere questa occasione di condividere momenti speciali in un contesto naturale e festoso; l’avventura sta per cominciare!

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio, tre giornate di festa, musica e buona cucina immersi nel verde della Pineta Loana con un ricco programma di intrattenimento, piatti gustosi e tanta allegria. Si comincia venerdì 11 luglio alle ore 18 con lo Spritz Party: una selezione di spritz per tutti i. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: festa - malesco - week - gamelui

