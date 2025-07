Ancelotti condannato ad un anno di carcere per frode fiscale

in un quadro più ampio, evidenziando come questa vicenda abbia scosso il mondo dello sport e non solo. Nonostante la sentenza, Ancelotti rimane una figura di grande rispetto nel calcio internazionale, ma questo episodio solleva inevitabilmente domande sulla trasparenza e le responsabilità anche tra gli atleti e i tecnici di alto livello. La sua storia, tra successi e controversie, continua a catturare l’attenzione di tutti.

Carlo Ancelotti è stato condannato ad un anno di carcere per una frode fiscale risalente al 2014. A riferirlo sono i colleghi di Fanpage.it, i quali scrivono: “La condanna non implica l’obbligo di detenzione all’allenatore del Brasile, che non ha precedenti penali. L’ex allenatore del Real Madrid ha pagato già per conto suo, circa un milione e mezzo di euro (.) Per il tecnico italiano anche una multa di 386 mila euro”. La stesso portale entra poi nel dettaglio: “La Procura aveva accusato l’allenatore di aver frodato l’erario pubblico spagnolo per 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 (386.361 euro) e 2015 (675. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ancelotti condannato ad un anno di carcere per frode fiscale

