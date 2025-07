Traffico Roma del 09-07-2025 ore 16 | 30

Se ti trovi nel cuore di Roma il 9 luglio 2025 alle ore 16:30, potresti incontrare alcune difficoltà sul traffico, specialmente nel quadrante nord della città. La Nuova Circonvallazione interna e la galleria verso San Giovanni sono attualmente chiuse a causa di un incidente, causando code a partire da Corso Francia. Restate sintonizzati con Roma Infomobilità per aggiornamenti e consigli utili per evitare disagi e raggiungere la vostra destinazione in tutta sicurezza.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ci sono difficoltà nel quadrante nord della città a causa di un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna tratto della tangenziale Al momento la galleria è chiusa in direzione di San Giovanni per cui tutto il traffico proveniente dalla Salaria e deviato su via dei Monti Tiburtini ci sono in colonna 20 a partire da Corso Francia sulla raccordo anulare abbiamo rallentamenti con code a tratti per traffico molto intenso in chat esterna dal bivio con la Roma Fiumicino alla Tuscolana in carreggiata interna code tra la cassa e la Salaria e successivamente dalla Nomentana all'uscita La Rustica anche questa notte a partire dalle 23 in programma la chiusura della Nuova Circonvallazione interna tra via Tiburtina via dei Monti Tiburtini nelle due direzioni di marcia sia verso San Giovanni sia in direzione della Salaria orari apertura domani sei domani la conferenza sul Ucraina al centro congressi la nuvola all'Eur e oggi sono scattate le misure di sicurezza nella zona con l'istituzione di diversi provvedimenti relativi alla sosta Dalle prime ore del mattino di domani previste chiusure e deviazioni sulla Cristoforo Colombo e su altre strade circostanti il centro congressi moltissime Anche le linee bus che saranno soggette deviazioni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2025 ore 16:30

