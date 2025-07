Università a Udine si alza la soglia minima | niente tasse sotto i 30mila di Isee

L'Università di Udine apre le porte a un grande cambiamento: per il 2025-26, studenti con ISEE fino a 30 mila euro pagheranno solo l'imposta di bollo, eliminando quasi del tutto le tasse. Questa misura innovativa rappresenta un passo importante verso un’istruzione più accessibile e inclusiva, offrendo nuove opportunità a giovani talenti provenienti da tutte le realtà sociali. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: non perdere l'occasione di far parte di questa rivoluzione educativa!

Al via oggi le iscrizioni all'Università di Udine: per l'anno accademico 2025-26, gli studenti con Isee fino a 30mila euro pagheranno solo l'imposta di bollo all'Agenzia delle entrate. La cifra massima per l'esonero si alza rispetto all'anno accademico 2024-25, in cui si pagava con un indicatore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Università, a Udine si alza la soglia minima: niente tasse sotto i 30mila di Isee.