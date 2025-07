Osimhen-Galatasaray | terminato incontro degli intermediari col Ds Manna a Milano

L'atteso incontro tra gli intermediari di Osimhen e il direttore sportivo Manna a Milano si è appena concluso, segnando un passo importante nelle trattative tra Napoli e Galatasaray. I turchi, arrivati in Italia con ambizioni chiare, cercano di sbloccare la trattativa per portare l’attaccante nigeriano in Turchia. Resta da capire quali saranno ora le prossime mosse e se si avrà una svolta decisiva nel mercato di gennaio.

Terminato da poco l'incontro tra i dirigenti turchi ed il direttore sportivo partenopeo. La dirigenza del Galatasaray, arrivata ieri in Italia per discutere di varie.

