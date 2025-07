Calciomercato Inter Sebastiano Esposito nel mirino della Fiorentina ma il Cagliari tenta il sorpasso | il futuro si decide a breve

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con Sebastiano Esposito al centro dell'attenzione: la Fiorentina si fa avanti, ma il Cagliari non molla e tenta il sorpasso. Il futuro del promettente attaccante classe 2002 si deciderà a breve, tra strategia e desideri di crescita. La situazione è incandescente e ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di questa giovane promessa. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti che definiranno il suo prossimo destino.

Calciomercato Inter, la Fiorentina ci prova per Sebastiano Esposito: le ultime sul classe ’02 dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietĂ dell’ Inte r, è uno dei temi caldi del mercato estivo. Cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da diverse esperienze in prestito – tra cui Bari, Basilea e Anderlecht – il giovane centravanti potrebbe trovare una nuova sistemazione in Serie A. Su di lui c’è da tempo l’interesse concreto della Fiorentina, ma l’operazione resta in stand-by. Secondo quanto riportato da La Nazione, la societĂ viola ha giĂ in mano l’accordo con il giocatore, ma il trasferimento resta legato alla cessione di Lucas Beltrán, attaccante argentino arrivato lo scorso anno dal River Plate e considerato in uscita. 🔗 Leggi su Internews24.com