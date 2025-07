Litiga con la fidanzata e distrugge il lunotto di un' auto 22enne denunciato

Una lite acceso con la fidanzata si è trasformata in un atto di vandalismo che ha lasciato il segno: il giovane, 22enne marocchino con precedenti, ha danneggiato il lunotto di un’auto parcheggiata, attirando l’attenzione dei Carabinieri di Conegliano. Un episodio che ha portato alla sua denuncia per danneggiamento e violazione del divieto di ritorno in città, evidenziando come le emozioni incontrollate possano avere conseguenze legali.

Un 22enne marocchino, residente in provincia di Treviso, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri di Conegliano per danneggiamento e violazione della prescrizione del divieto di ritorno nel Comune per tre anni. Il giovane, il tardo pomeriggio dello scorso 5 luglio, nella zona “Biscione”. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

