Voci di Gaza – Le cose continuano a peggiorare la guerra andrà avanti finché non ci sarà più nulla

Le voci di Gaza raccontano un orrore senza fine, dove la guerra dilaga e le speranze si affievoliscono. Ghada, operatrice di Oxfam, descrive un quadro di sofferenza estremo: famiglie spezzate, vite distrutte dai raid e dalla paura incessante. In questo scenario drammatico, il nostro impegno diventa ancora più urgente. Perché conoscere è il primo passo verso un intervento concreto e speranza di pace.

“Le cose continuano a peggiorare. Non sappiamo cosa altro può succedere. Ho paura che la guerra andrà avanti finché non ci sarà più nulla “. La testimonianza audio di Ghada, operatrice Oxfam di Gaza, che descrive le condizioni sempre più drammatiche della popolazione palestinese. Uccisa dai raid israeliani, affamata, stremata dai continui ordini di evacuazioni, costretta a vivere in aree sempre più ristrette e sovraffollate e a percorrere chilometri a piedi per raggiungere i punti di distribuzione aiuti gestiti dall’americana Gaza Humanitarian Foundation. “I bambini muoiono di fame mentre i genitori vanno in cerca di lega per cucinare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it