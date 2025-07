Pier Silvio Berlusconi rivela senza freni sui reality di Leotta e Blasi | Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa li ho trovati brutti

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026, ha rivelato senza remore il suo parere sui reality dell’ultima stagione, definendo “brutti” La Talpa di Diletta Leotta e The Couple di Ilary Blasi. Un giudizio schietto che scuote il mondo della televisione e promette nuovi scenari per i prossimi palinsesti. Ma cosa ha spinto il suo giudizio così duro?

Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026 ha parlato (male) di due suoi programmi che sono andati in onda nel corso della passata stagione televisiva, ovvero La Talpa di Diletta Leotta e The Couple di Ilary Blasi. La Talpa – Who Is The Mole che Pier Silvio Berlusconi ha chiuso alla quarta puntata (ne erano previste un totale di sei) ha avuto una media del 12,48% di share; The Couple – Una Vittoria Per Due, che ha chiuso all’improvviso durante la settimana senza neanche una conclusione, è andato in egual modo e ha chiuso dopo quattro puntate con una media share del 12,54%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Pier Silvio Berlusconi rivela senza freni sui reality di Leotta e Blasi: “Non mi sono piaciuti The Couple e La Talpa, li ho trovati brutti”

