Blackout disagi per 5mila utenti Indennizzi automatici in bolletta

Un blackout prolungato ha interessato oltre 5.000 utenti, causando disagi fino a 18 ore tra San Vigilio e Sorisole, dove alberi caduti hanno danneggiato le linee aeree. La buona notizia? Gli indennizzi automatici in bolletta sono già in corso per alleviare i disagi e dimostrare che l’azienda prende sul serio la tutela dei propri clienti.

LA SITUAZIONE. Interruzioni di corrente fino a 18 ore. Da San Vigilio a Sorisole, le zone più colpite. Gli alberi caduti hanno danneggiato le linee aeree. Superlavoro per i tecnici di E-Distribuzione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Blackout, disagi per 5mila utenti. «Indennizzi automatici in bolletta»

In questa notizia si parla di: blackout - disagi - 5mila - utenti

Furto di rame e blackout, gravi disagi in ospedale - Il furto di rame ha provocato un blackout grave all’ospedale Moscati di Aversa, mettendo a rischio la continuità delle cure e causando enormi disagi per pazienti e personale.

Blackout, disagi per 5mila utenti. «Indennizzi automatici in bolletta»; Ancora un blackout | 4 ore di disagi per Barriera, Vanchiglietta e il Centro; Centomila clienti del Banco Bpm con i conti bloccati per giorni. La banca: casi in gran parte risolti.

Blackout, disagi per 5mila utenti. «Indennizzi automatici in bolletta» - Da San Vigilio a Sorisole, le zone più colpite. Riporta ecodibergamo.it

Blackout in Spagna: città paralizzate, le testimonianze di chi ha subito i disagi - MSN - Blackout in Spagna: città paralizzate, le testimonianze di chi ha subito i disagi. Si legge su msn.com