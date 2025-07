Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Il mondo del calcio e dello spettacolo è scosso da una notizia sorprendente: Carlo Ancelotti, celebre ex allenatore del Real Madrid, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale. La sentenza del tribunale di Madrid ha anche stabilito una multa di oltre 386.000 euro, mentre per il 2015 l’accusa è stata respinta. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla trasparenza e le responsabilità dei personaggi pubblici nel mondo dello sport.

Il tribunale provinciale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid, a un anno di carcere per frode fiscale relativa all’anno 2014, infliggendogli anche una multa di 386.361,93 euro. La Corte ha assolto invece il tecnico dallo stesso reato per l’anno 2015. E’ quanto si legge nella sentenza del tribunale a cui ha avuto accesso LaPresse. Le richieste della procura. La Procura provinciale di Madrid aveva chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per Carlo Ancelotti per aver frodato l’Erario per un importo di 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 e 2015. Secondo il quotidiano Marca, l’ allenatore del Real Madrid è accusato di due reati contro l’Erario, poiché nonostante lui stesso abbia affermato di essere residente in Spagna a fini fiscali e che il suo domicilio era a Madrid, ha omesso di eseguire la prestazione corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva ceduto ad altri enti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

In questa notizia si parla di: anno - condannato - carcere - frode

Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale - Gerard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per violenza sessuale.

Translate postLa Corte Suprema dell'#Argentina ha confermato la condanna a sei anni di carcere e il divieto a ricoprire cariche pubbliche per l'ex presidente Cristina Fernandez #Kirchner per frode allo Stato. @ultimora_pol Vai su X

Condannato per reati fiscali, in cella a 94 anni. L'anziano si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano #ANSA https://www.ansa.it/toscana/notizie/2025/06/10/condannato-per-reati-fiscali-finisce-in-cella-a-94-anni_f39e5963-0464-4f21-8249-1ac265d778de.html Vai su Facebook

Tribunale spagnolo condanna Carlo Ancelotti a un anno di carcere per frode fiscale; Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale; Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale.

Frode fiscale in Spagna: Ancelotti condannato a un anno di carcere (con pena sospesa) - Il contenzioso tra Carlo Ancelotti e il fisco spagnolo per una presunta frode fiscale si è concluso. Secondo gazzetta.it

Ancelotti condannato a un anno di carcere (pena sospesa) per frode fiscale in Spagna. Maxi multa da quasi 400mila euro - Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale: lo si apprende da fonti giuridiche. Come scrive ilmattino.it