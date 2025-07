Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Carlo Ancelotti, celebre allenatore e attuale ct del Brasile, si trova al centro di una sorprendente vicenda legale: è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale in Spagna. La sentenza, emessa dal tribunale di Madrid, riguarda il suo periodo al Real Madrid nel 2014. Tuttavia, grazie alle norme spagnole, la pena potrebbe non comportare un effettivo soggiorno in prigione, specie considerando la mancanza di precedenti penali. Un caso che fa riflettere sui limiti e le implicazioni della giustizia sportiva e fiscale...

Carlo in Spagna. Il tribunale di Madrid ha emesso oggi la sentenza nei confronti del tecnico italiano, attuale ct del Brasile. I fatti contestati risalgono al suo primo periodo da allenatore del Real Madrid, nel 2014. La legge spagnola prevede per questi casi che la pena detentiva non venga quasi mai scontata in prigione, in particolare per chi non ha precedenti come Ancelotti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

