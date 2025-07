Samsung Galaxy Z Flip7 ufficiale | AI tascabile con One UI 8 e Android 16

Il Samsung Galaxy Z Flip7, presentato a New York il 9 luglio 2025, è il nuovo protagonista della tecnologia tascabile. Con uno stile innovativo e funzioni all’avanguardia come One UI 8 e Android 16, questo dispositivo ridefinisce il concetto di compattezza senza rinunciare alle prestazioni di livello flagship. Preparati a scoprire un concentrato di intelligenza artificiale, design raffinato e versatilità in un formato sorprendentemente piccolo. Il futuro della mobilità è qui, e ti lascerà a bocca aperta.

A New York, il 9 luglio 2025 si è svolto il secondo Unpacked dell’anno dell’azienda sudcoreana durante il quale è stato presentato il Samsung Galaxy Z Flip7, uno smartphone che ridefinisce il concetto di compattezza senza compromessi. Combinando intelligenza artificiale multimodale, un display FlexWindow edge-to-edge e una fotocamera di livello flagship, il dispositivo si propone come un “ concentrato tecnologico ” tascabile. TM Roh, Presidente della divisione Device eXperience di Samsung, lo descrive come un compagno in grado di “ adattarsi, anticipare e stimolare gli utenti “, grazie a un’interazione fluida e affidabile. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Samsung Galaxy Z Flip7 ufficiale: AI tascabile con One UI 8 e Android 16

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy - flip7 - tascabile

Samsung presenta Galaxy S25 Edge: un nuovo standard per il design ultrasottile - Samsung ha svelato il Galaxy S25 Edge, un dispositivo che segna il nuovo standard per il design ultrasottile.

Samsung, ecco Galaxy Z Flip7: il nuovo pieghevole tascabile e compatto; Galaxy Z Flip7: Samsung rilancia la sfida nei pieghevoli tascabili; Samsung rivoluziona il futuro tascabile con Galaxy Z Flip7, Z Fold7 e Watch8.

Samsung rivoluziona il futuro tascabile con Galaxy Z Flip7, Z Fold7 e Watch8 - Samsung inaugura una nuova era della tecnologia mobile con tre dispositivi che ridefiniscono il concetto di innovazione quotidiana: Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 e la serie Galaxy Watch8. Si legge su timemagazine.it

Samsung, ecco Galaxy Z Flip7: il nuovo pieghevole tascabile e compatto - Samsung lancia Galaxy Z Flip7, pieghevole compatto con AI avanzata, display edge- Segnala tech.everyeye.it