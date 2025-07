De Vanna risponde a Bocchi | Aborto parole brutali

De Vanna non ha esitato a condannare con fermezza le parole di Bocchi, definendole offensive e inaccettabili. La sua posizione ribadisce l'importanza di rispettare la dignità umana e i diritti fondamentali, sottolineando che nel rispetto delle istituzioni non ci sono spazio per linguaggi brutali o discriminatori. È fondamentale promuovere un dialogo civile e rispettoso, soprattutto su temi così delicati come il diritto all'aborto.

"Le parole del Consigliere Bocchi sono di una gravità inaudita, sia per il merito che per la brutalità con cui sono state pronunciate nell’aula di un’istituzione pubblica. Si tratta di un attacco inaccettabile, violento e irresponsabile, contro la dignità delle donne e il diritto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: bocchi - parole - vanna - risponde

Bufera in Emilia-Romagna, frasi choc di Bocchi (FdI) sull’aborto a domicilio: “Butti il feto e tiri lo sciacquone”. Il Pd insorge: “Parole indegne” - Un dibattito acceso si è scatenato ieri all’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, dove le parole shock del consigliere di Fratelli d’Italia, Priamo Bocchi, sulla somministrazione domiciliare della pillola abortiva hanno sollevato indignazione e polemiche.

De Vanna risponde a Bocchi: Aborto, parole brutali.

De Vanna risponde a Bocchi: "Aborto, parole brutali" - "Il suo approccio è il volto di un oscurantismo pericoloso, che vorrebbe riportare il nostro Paese ai tempi in cui le donne erano costrette a mettere a rischio la propria vita e la propria salute" ... Scrive parmatoday.it

