OCSE Paolo Capone Leader UGL | Bene aumento dell' occupazione Puntare su formazione e rinnovo CCNL per rafforzare salari

I dati OCSE di maggio 2025 mostrano un mercato del lavoro italiano in forte ripresa, con un incremento occupazionale dell’1,7% e inattività ai minimi storici. Un risultato che testimonia la resilienza del nostro Paese, ma che richiede strategie mirate per consolidare questa crescita. Come sottolineato dal presidente Brunetta, investire nella formazione e rinnovare il CCNL sono passi fondamentali per rafforzare salari e sostenere ulteriormente il progresso economico.

"I dati dell'OCSE che confermano livelli record di occupazione (con un aumento annuo dell'1,7% a maggio 2025) e minimi storici di inattività, ci dicono che il mercato del lavoro italiano sta tenendo. Condividiamo quanto affermato dal presidente del CNEL Renato Brunetta sul ruolo decisivo della forma.

