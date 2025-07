L'era di Demna da Balenciaga finisce qui con le regole infrante nell'ultima collezione Haute Couture

L'ultima collezione Haute Couture di Demna per Balenciaga segna la fine di un’era, infrangendo tutte le regole della moda e lasciando il segno nella storia del costume contemporaneo. Con una poetica iconoclasta e audace, il designer ha rivoluzionato i canoni tradizionali, aprendo nuovi orizzonti creativi. Scopriamo insieme come questa collezione abbia riscritto le regole, anticipando il futuro dello stile. Continua a leggere.

Demna saluta Balenciaga con la collezione Haute Couture AutunnoInverno 25-26 che ha sfilato a Parigi. Grazie alla poetica iconoclasta il designer è riuscito a riscrivere le regole della moda, superando i confini ed entrando di diritto nella storia del costume contemporaneo. Abbiamo analizzato l'ultima collezione rintracciando tutte le regole infrante dal geniale stilista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

