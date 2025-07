Trump a Fed tassi troppo alti di almeno 3 punti tagliateli

Donald Trump torna a far sentire la sua voce, criticando aspramente la Federal Reserve e i suoi tassi troppo elevati. Con un messaggio diretto sui social, l'ex presidente sottolinea come ogni punto percentuale in più costi all’economia ben 360 miliardi di dollari all’anno. È il momento di abbassare i tassi? La partita tra politica monetaria e crescita economica si fa sempre più calda.

"I nostri tassi sono almeno tre punti troppo alti". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che il mancato taglio del costo del denaro da parte di Jerome Powell costa 360 miliardi di dollari per ogni punto all'anno. "Abbassate i tassi", ha sottolineato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump a Fed, tassi troppo alti di almeno 3 punti, tagliateli

In questa notizia si parla di: tassi - trump - troppo - alti

Dazi di Trump, ecco il conto: per l'Europa export crollato del 35%, Italia ferma al 10% | La Bce taglia i tassi: cosa cambia per tutti - Le guerre commerciali di Donald Trump continuano a scuotere l’economia globale, con impatti devastanti: le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono crollate del 35%, e l’Italia si ferma al 10%.

Pur di riuscire a convincere Donald Trump a ridurre i dazi - che il presidente americano minaccia di portare al 17 per cento - Francesco Lollobrigida confessa al forum in Masseria di Bruno Vespa, che se le sta inventando tutte. Anche un'ideona che va in contra Vai su Facebook

Trump a Fed, tassi troppo alti di almeno 3 punti, tagliateli; Trump : Powell? Tutti, tranne lui. Tassi di almeno 3 punti troppo alti; Trump a Fed, tassi troppo alti di almeno 3 punti, tagliateli.

Trump a Fed, tassi troppo alti di almeno 3 punti, tagliateli - Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che il mancato taglio del costo del denaro da parte di Jerome Powell costa 360 miliardi ... Secondo ansa.it

Trump attacca Jerome Powell e intima: abbassa i tassi di interesse - (askanews) – Il presidente americano Donald Trump, mercoledì, ha attaccato il presidente della Federal Reserve Jerome Powell con un post su Truth Social. Segnala askanews.it