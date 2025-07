Perché in The Sandman Delizia si è trasformata Delirio? Ecco la spiegazione

Nella seconda stagione di The Sandman su Netflix, assistiamo a un affascinante mutamento: Delizia si trasforma in Delirio, un passaggio che sottolinea la complessità dei personaggi e il loro ruolo nel destino degli Eterni. Questa metamorfosi rivela come le circostanze possano plasmare l'identità, aprendo nuovi scenari narrativi ricchi di mistero e profondità. Ma cosa ha spinto questa trasformazione? Scopriamolo insieme, perché il cambiamento di Delizia in Delirio non è solo una svolta...

La seconda stagione della serie Netflix The Sandman amplia la famiglia degli Eterni introducendo gli altri fratelli. Il più importante di loro è Delirio, la più giovane, che svolge un ruolo fondamentale nel destino di Sogno. In una delle conversazioni, viene rivelato che Delirio era Delizia, ma alcune circostanze l’hanno portata a cambiare. La serie non rivela mai com’era quando era Delizia, ma solleva la questione della sua trasformazione. SPOILER IN ARRIVO. La trasformazione di Delizia rimane un grande mistero nell’universo di Sandman. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

