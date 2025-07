Furto di una bici in centro ladro incastrato grazie alle telecamere

Ultimo, in ordine di tempo, un brillante esempio di come la tecnologia possa fare la differenza nella sicurezza urbana. La Polizia Locale di Treviso ha attivato un sistema speciale di contrasto ai furti di biciclette, che ha permesso di incastrare un ladro grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Questo successo rafforza l’importanza di investire in strumenti innovativi per proteggere i cittadini e i loro beni.

Un’attivitĂ specifica di contrasto ai furti di biciclette attivato dalla Polizia Locale di Treviso ha portato nei giorni scorsi alla denuncia per ricettazione di un uomo noto alle forze dell’ordine e alla restituzione della bicicletta rubata al legittimo proprietario. Ultimo, in ordine di tempo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

