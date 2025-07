A Riposto un omaggio speciale per i 160 anni della Capitaneria di porto

Un tributo di grande valore per celebrare 160 anni di dedizione e servizio. Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha consegnato al neo comandante Tenente di Vascello Arturo Laudato una tavola in ceramica, simbolo di rispetto e riconoscimento. Un omaggio che unisce tradizione e impegno, rafforzando il legame tra la comunità e le forze della Capitaneria di porto, nel nome della sicurezza e della tutela del territorio.

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha consegnato un dono simbolico e significativo al neo comandante della Capitaneria di porto di Riposto, Tenente di Vascello Arturo Laudato, in occasione dei 160 anni di istituzione del corpo delle Capitanerie di porto. Si tratta di una tavola in ceramica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

