Omicidio Benedetto Petrone il Comune di Bari si costituisce contro l' archiviazione delle indagini

Il Comune di Bari si schiera con fermezza contro l'archiviazione delle indagini sull'omicidio di Benedetto Petrone, il giovane vittima di un caso irrisolto da decenni. La decisione della Giunta comunale di costituirsi in opposizione rappresenta un passo importante verso la ricerca della verità e la giustizia per la famiglia Petrone. In caso di accoglimento...

La Giunta comunale ha autorizzato la costituzione nella fase di opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini nei confronti degli indagati nell'inchiesta dell'omicidio del giovane barese Benedetto Petrone, morto il 28 novembre 1977 in piazza Prefettura. In caso di accoglimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

