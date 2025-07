Fiorentina via alla campagna abbonamenti Lunga coda al Fiorentina Point

Fiorentina dà il via alla campagna abbonamenti "Di nuovo insieme, ancora più forti", accogliendo con entusiasmo i tifosi già fidelizzati. Alle 12 di oggi, il Fiorentina Point di via dei Sette Santi si è riempito di passione e speranza, con una lunga fila di supporter desiderosi di confermare o cambiare il proprio posto. Una stagione che promette emozioni e solidarietà, in cui ogni abbonato sarà protagonista.

Firenze, 9 luglio 2025 - E' cominciata oggi alle ore 12 la campagna abbonamenti della Fiorentina, denominata "Di nuovo insieme, ancora più forti". Intorno all'ora di pranzo il Fiorentina Point di via dei Sette Santi è stato letteralmente preso d'assalto da decine e decine di tifosi, evidentemente abbonati dello scorso anno, che in questa prima fase di prelazione possono confermare il proprio posto al Franchi oppure sceglierne uno nuovo tra quelli disponibili a prezzo di prelazione. Fase che durerà fino alle 11.59 di martedì prossimo. Poi via via scatteranno le altre fasi nel corso dell'estate, rivolte anche ai tifosi che non erano abbonati nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, via alla campagna abbonamenti. Lunga coda al Fiorentina Point

