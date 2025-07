Wimbledon Sinner-Shelton | giocatori in campo Jannik vuole la semifinale Live 0-0 | ?Cobolli sfida Djokovic sul Centrale

L’atmosfera a Wimbledon si infiamma: Jannik Shelton punta alla semifinale dopo aver superato lo scoglio Dimitrov, che si è ritirato nel terzo set. Sul centrale, Cobolli affronta Djokovic in una sfida imperdibile, mentre Shelton cerca di conquistare il sogno più grande del torneo. La tensione è alle stelle e ogni punto può scrivere il destino di questi talenti. Riusciranno i nostri campioni a regalare emozioni indimenticabili?

Jannik di nuovo in campo dopo aver superato lo scoglio Dimitrov, con il bulgaro che si è ritirato nel terzo set dopo aver vinto i primi due. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, Sinner-Shelton: giocatori in campo, Jannik vuole la semifinale Live 0-0 | ?Cobolli sfida Djokovic sul Centrale

In questa notizia si parla di: campo - jannik - wimbledon - sinner

Jannik Sinner in campo a Roma con un Gps sulla schiena: perché lo usa e come funziona - Tra i segreti del “nuovo” Jannik Sinner, in gara agli Internazionali di Roma, spicca l'innovativo utilizzo del cardiofrequenzimetro con GPS.

Jannik #Sinner si è allenato questa mattina a Aorangi Park con il braccio destro avvolto nel manicotto protettivo. Il suo match di quarti contro #Shelton è in programma sul Campo 1 come secondo incontro. #Wimbledon Vai su X

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Jannik Sinner spazza via i dubbi: sarà in campo nel quarto di finale con Ben Shelton; Sinner: test ok, oggi il quarto con Shelton; Wimbledon, oggi in campo Sinner/Shelton e Cobolli/Djokovic. Alcaraz e Fritz in semifinale - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Wimbledon, a breve Sinner in campo contro Shelton: si è allenato con una fascia. Cobolli sul centrale contro Djokovic - Wimbledon 2025, quarti di finale del tabellone maschile: Jannik Sinner sfida Ben Shelton, Cobolli contro Djokovic. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Wimbledon, day 10 LIVE: In campo Sinner-Shelton. Bencic-Andreeva al tie-break nel secondo set, a seguire Cobolli-Djokovic - 2 e servizio contro Samsonova nel primo quarto di finale di giornata Si parte sul Campo 1 La testa di ... Riporta ubitennis.com