‘Ndrangheta ed estorsioni Pasquale Oppedisano | Semmai truffa ma con la mafia non c' entro niente

Pasquale Oppedisano, 25 anni, si difende con fermezza dalle accuse che lo vedono coinvolto in un sistema di estorsioni e truffe legate alla 'ndrangheta. Con parole chiare, afferma: "Non c'entro niente con la mafia". La sua versione rivela un quadro complesso, fatto di fraintendimenti e tentativi di redenzione. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste accuse? La verità potrebbe essere più sfumata di quanto sembri.

Correzzana (Monza Brianza), 9 Luglio 2025 - "Non li ho mai minacciati, nessuna estorsione, semmai una truffa perché la prima volta che ho chiesto i soldi me li hanno dati, li ho visti creduloni e mi sono ingolosito. Se ho sbagliato, voglio pagare, ma io con la mafia proprio non c'entro niente ". Pasquale Oppedisano, 25 anni, nega il teorema accusatorio della Procura della Direzione distrettuale antimafia di Milano sul sistema della "protezione" di cui è accusato lui insieme a suo padre Michele, quest'ultimo già condannato nel processo Infinito perché ritenuto a capo della Locale di 'ndrangheta di Erba e ora imputati insieme ad altri 4 in un processo che si tiene al Tribunale di Monza perché la base operativa della presunta rete mafiosa del Comasco è stato ritenuto il supermercato Paper market con sede a Correzzana.